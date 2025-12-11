Репортерите на БТВ потвърдиха за заглушаването на сигнала на протеста

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Репортерите на bTV Владислава Тричкова и Антоан Златков разказаха впечатленията си от снощния многохиляден протест в София. Те потвърдиха в сутрешния блок, че по време на демонстрацията сигналът на мобилните оператори са били много слаби, което поражда съмнение, че е бил съзнателно заглушен.

Златков коментира, че специално екипът се е качвал да високи места, за да предава с по-добра връзка, но резултатът е бил отново лош. Тричкова пък каза, че от Комисията за регулиране на съобщенията за отрекли да е имало заглушаване на сигнала, но пък измерванията им са правени към 17 часа вчера, когато протестът не беше започнал.

Двамата репортери подчертаха също, че полицията този път е успяла да неутрализират голяма част от провокаторите още преди да се проявят. Антоан Златков разказа, че след края на протеста хора с маски и черни качулки са търсили сблъсък с органите на реда, но са били изцяло изолирани от мирните демонстранти.

