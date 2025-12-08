Репортерка на БТВ загрява за ДАНС и КПК

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Репортерката на bTV Симона Горчева беше поставена в центъра на вниманието на сутрешната седянка на екипа на 8 декември и причината е ясна - защото е студентка. Тя разкри, че всъщност всички репортери на сутрешния блок на телевизията са като нея, още не са приключили висшето си образование.

Горчева разкри, че в момента завършва втората си магистратура, която е по противодействие на корупцията. Първата, за която ѝ остана да напише дипломна работа, е национална сигурност.

„ДАНС, КПК, внимавайте, Симона Горчева загрява”, коментира по този повод водещията Златимир Йочев. Той не пропусна да попита колежката си дали ще празнува, а тя отвърна, че вероятно ще е следващата година.

Симона каза също, че така и не е празнувала студентския празник, защото пандемията е хванала нея и колегите ѝ още в първи курс, а после всеки от колегите ѝ е почнал да работи или да има други ангажименти.

„Това са много пропуснати мигове и много несъздадени деца”, отвърна доста безпардонно Злати Йочев.

