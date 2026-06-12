Република Корея победи Чехия след обрат в мач от първия кръг в група "А" на Мондиал 2026

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Република Корея победи Чехия с 2:1 в мач от първия кръг в група "А" на световното първенство по футбол.

В мача на откриването на Мондиал 2026 и първи двубой от групата Мексико спечели с 2:0 срещу Република Южна Африка.

Азиатците изиграха по-добро първо полувреме на стадиона в Сапопан (Мексико), но не успяха да се възползват от няколкото по-добри ситуации, за да преодолеят Матей Коварж, предава БТА.

Веднага след почивката Коварж направи двойно спасяване. Ин-Бом Хван получи топката около десния ъгъл на границата на наказателното поле и стреля по тревата, вратарят на чехите отби, а след това се справи и с добавката на Дже-Сун Ли. В 55-ата минута звездата на южнокорейците Хюн-Мин Сон беше изведен в ляво в наказателното поле в чиста позиция, но Коварж реагира отлично, излезе напред и блокира с тяло удара на съперника.

Чехия поведе в 59-ата минута с първия си точен удар и срещу хода на играта. Южнокорейските защитници подцениха ситуацията при един тъч от дясно на атаката на европейците, Владимир Цоуфал хвърли силно към границата на малкото наказателно поле и Ладислав Крейчи с глава прати топката в мрежата.

Република Корея бързо успя да изравни. В 67-ата минута Ин-Бом Хван получи добър пас в ляво в пеналта от Кан-Ин Ли, с лъжливо движение се справи с двама защитници на чехите и технично копна топката над Коварж за 1:1.

Десет минути по-късно Томаш Соучек отново прати топката в мрежата на южнокорейците след центриране в наказателното поле от фаул от ляво, но попадението беше отменено заради засада.

В 80-ата минута азиатците заслужено стигнаха до обрат. Ин-Бом Хван беше изведен в чиста позиция от дясно и центрира по тревата към границата на малкия пеналт и резервата Хьон-Гю О от упор засече във вратата на Коварж.

Две минути по-късно Чехия пропиля отлична възможност да изравни. Адам Хложек стреля от пет метра, но вратарят Сюн-Гю Ким парира.

Европейците имаха още един шанс в добавеното време, но Сюн-Гю Ким спаси диагоналния шут по тревата на Михал Садилек от 15-ина метра метра.

Редактор "Екип на Петел",

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