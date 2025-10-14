Решават дали София или Варна ще бъде домакин на Европейското по волейбол

кадър: БНТ

След емоциите във Филипините волейболните страсти идват и у нас. Днес се очаква да стане ясно кой град - Варна или София ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026-а година. На него отново ще се изправят българските "Лъвове", които знаете са втори в света.

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

Само преди дни Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 хиляди лева за организацията на спортното събитие, с което до известна степен наклони везните за домакинстването, предаде Нова телевизия.

