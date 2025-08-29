Решават дали да има ваксинация срещу шарка по овцете и козите

Снимка: Пиксабей

Заседание на Централния епизоотичен съвет ще се проведе днес в Министерския съвет, на което се очаква да се вземе решение дали у нас да започне ваксинация на дребните преживни животни против шарка.

Заразата от шарка обхвана стотици стада и до момента наложи унищожаването на над 15 хиляди овце и кози, посочва БНР.

Централният епизоотичен съвет е към орган към Министерския съвет, който има ангажимент за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за ликвидиране на заразните заболявания.

Съветът се ръководи от заместник министър-председател, а в състава му се включват представители на министерствата на земеделието, на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, здравеопазването, транспорта, на околната среда и водите и Министерството на икономиката. В работата на Съвета ще участват и представители на животновъдни и млекопреработвателни организации.

Въпреки настояването на фермерите, повече от месец държавата се бави с вземането на решение за евентуално прилагане на ваксинация за справяне със заразата. Самите животновъди са разделени, като част от тях искат поголовна ваксинация в цялата страна, a друга част настояват за локална ваксинация само около огнищата на шарка - основно в Пловдивска област.

Преработвателите пък са против ваксината, тъй като прилагането ѝ би създало търговски пречки пред износа на млечни продукти за трети страни. За да вземат аргументирано решение, българските ветеринарни власти се консултираха с Европейската комисия, а заместник-министърът на земеделието се срещна с дипломатически представители на САЩ, Кувейт, Швейцария, Обединените арабски емирства и Австралия, за да обсъдят търговските последици за България, ако реши да прилага ваксина.

В рамките на днешното заседание се очаква да бъде представен и анализ за икономическите последици за България при всеки от вариантите на решение за ваксините.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!