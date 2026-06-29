Решават остава ли в ареста геодезистът от "Приморски"

Снимка: Булфото

Състав на Варненския районен съд Варна решава дали да остави в ареста 49-годишния Станислав Радев, служител в район 'Приморски".

Той бе задържан за 72 часа заради издадени многобройни удостоверения за търпимост, припомня Радио Варна.

Те са над 1000, а три от тях са за имоти в Баба Алино.

Радев е от Варна и е неосъждан, той е геодезист и има постоянен адрес. Има данни, че над 70 от удостоверенията за търпимост са издадени, без там да е имало постройки.

Адвокат Иван Томов, защитник на Радев посочи, че Радев няма да се укрие, защото има чисто съдебно минало и има постоянен адрес.

Редактор "Екип на Петел",

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