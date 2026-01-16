Решението за обявяване на грипна епидемия в Добричка област все още не е окончателно

Снимка: Пиксабей

Все още не е взето окончателно решение да се обяви грипна епидемия в Добричка област, казаха от Областния оперативен щаб.

Направена оценка на ситуацията и са предложени мерки за овладяването ѝ пред главния здравен инспектор Ангел Кунчев.

Сред тях са спиране на свижданията в болниците, спиране на плановите имунизации и преминаване към дистанционно обучение, посочва bTV.

По данни на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Добрич през миналата седмица заболеваемостта в областта е 207,02 на 10 000 души. Данните показват, че най-много са заразените във възрастовите групи 30-64 години.

