Решено: Маратон Варна догодина е на 16 май

Булфото

Варна вече гледа към следващото голямо предизвикателство – 12-ото издание на маратона ще се проведе на 16 май догодина!

Само часове след финала на изключително успешното 11-о издание на маратона във Варна, организаторите официално обявиха датата за следващото голямо събитие. След потвърждение от кмета на Варна, стана ясно, че 12-ият маратон на морската столица ще се проведе на 16 май догодина, предаде Радио Варна.

А тазгодишното издание показа нещо категорично – маратона вече е една от най-силните спортни визитки на Варна!

Хиляди участници, отлична организация, страхотна атмосфера и перфектни условия превърнаха събитието в истински празник на спорта. Времето беше на страната на бегачите, трасетата предложиха невероятна емоция, а публиката по улиците на града създаде атмосфера, достойна за големи международни маратони.

По трасето имаше сериозна конкуренция и впечатляващи резултати, а състезанието премина безаварийно и на изключително високо организационно ниво.

Усмивки, светлина, адреналин и хиляди положителни емоции белязаха спортния уикенд във Варна. За мнозина това беше не просто маратон, а истински празник, който събра професионални атлети, любители и цели семейства.

11-ото издание показа ясно, че Варна има потенциала и енергията да бъде сред водещите спортни центрове в България, а маратона вече се утвърждава като едно от най-значимите спортни събития в страната.

Следващата среща е насрочена – 16 май догодина. Варна отново ще бяга!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!