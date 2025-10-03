реклама

Решиха да затворят Петрохан, снежната покривка стигна 30 см

03.10.2025 / 08:16 0

Все по-интезивно вали сняг в планинските и полупланинските части. Все повече клони и дървета падат във високите части на прохода Петрохан. Той вече е затворен, а инженер Володя Вълков, директор на Областно пътно управление, мотивира решението им.

Затваряме прохода Петрохан заради паднали дървета, по-точно колни, които застрашават живота и здравето на хората. Решението е да бъде запазен техния живот и здраве. Продължава да се чисти, продължава да се отстраняват дърветата, но без движения по прохода. Това е целесъобразно за момента, разкри Вълов.

Снежната покривка стигна 25-30 см. Сами виждате, ние сме ние изхода на село Бързия, и тука вече натрупа сняг приблизително два сантиметра. Интензивен е снеговалежа, но се работи по пътното платно, добави по БТВ той.

В резултат на интензивните валежи отново има прекъсвания на частици на електрозахранването. В по-ниските общини Георги Дамянов, Чипхровци и Бековица авариите се отстраняват. 

 

