Решиха за възрастта за пенсия

Твърди се категорично, че няма да настъпи промяна за важен момент в пенсионната ни система.

"Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система в България беше приета в средата на месец май тази година, когато Народното събрание задължи няколко министерства, в това число Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, в шестмесечен срок да подготвят Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система".

Това заяви пред БНР Хасан Адемов, бивш социален министър и член на Социалната комисия в Народното събрание:

"Тази пътна карта на практика се базира на четири основополагащи документа, на първо място - анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, изготвен от Министерството на труда и социалната политика, друг анализ на действащата пенсионна система с предложение за нейното усъвършенстване, годишният членски доклад на Осигурителния институт за 2024 година, проучване на обществените нагласи за актуализиране на пенсионната система, изготвен от Националния център за парламентарни изследвания.

Всичките тези четири анализа са за постигане на дългосрочна финансова стабилност и устойчивост, както и ефективност на Националната система във връзка с демографските процеси, които протичат, но за да се случи всичко това, на първо място трябва да се променят дефектите, които се показват както на първия, така и на втория стълб".

"Категорична е позицията на министъра на труда и социалната политика, на управителя на Националния осигурителен институт, че до увеличението на възрастта на пенсиониране няма да се пристъпва, защото всъщност в момента тече реформата за увеличаване на възрастта от 2015 година, когато министър на труда беше Ивайло Калфин", допълни още членът на Социалната комисия в Народното събрание:

"До 2037 година трябва да се изравни възрастта за жените и мъжете и всички да се пенсионират на 65 години".

