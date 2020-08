Ресторант рухна в Китай, най-малко 13 души са загинали

Снимка: pixabay, You tube, Mingliand Hu

Тринайсет души загинаха при рухване в Китай на двуетажен ресторант, предаде Асошиейтед прес, цитирайки държавни медии, информира БТА.

Според пост на китайската телевизия в социални медии 30 души са били извадени от развалините, включително четирима с тежки наранявания.

Франс прес, която цитира агенция Синхуа, съобщава за 17 загинали и 42 спасени.



Трагедията, чиято причина още не е ясна, се е разиграла в окръг Сянфън, провинция Шанси, на около 630 километра югозападно от Пекин.

