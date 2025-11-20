Ресторантьори: Ще работим до 3 часа на Нова година

Пиксабей

Собственици на ресторанти в община Сандански ще работят навръх Нова година до 03.00 ч., което е разпоредено в новата наредба за опазване на обществения ред, а не както преди, когато им налагаха санкции, след като в старата наредба времето беше ограничено, предаде Струма.

„За нас това е глътка въздух, тъй като ще работим до малките часове на Васильовден – сподели Андрей Николов, собственик на ресторант и хотел. – Броени дни остават до коледните и новогодишни празници и с това работно време ние ще можем да реализираме прилични обороти, които да покрият част от сметките за ток, консумативи и други разходи”, добави Николов.

Според него това е показателно, че община Сандански е предприела адекватни мерки браншът да работи спокойно на Нова година.

„Години наред почти всеки ресторантьор е бил санкциониран за това, че работи след полунощ. Тази година това е плюс за всички нас. Дължим го на съветниците, които са гласували за удължаване на работното време навръх Нова година”, каза ресторантьорът.

Както „Струма“ писа, промоционалните пакети за коледните и новогодишни празници в Сандански и Мелник са продадени почти на 100 процента, тук-там може да се намери свободна нощувка в частните квартири и къщи за гости в курортната община.

