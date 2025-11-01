Рецепта за Хелоуин: Печената тиква на фурна с мед и сушени плодове

Пиксабей

Напълнете я с „експлозия“ от аромати

Есента ухае на печена тиква! Макар не всички да обичат вкуса ѝ, когато ни я поднесат на парченца, със страхотен загар, в компанията на мед, орехи и някои вкусни плодове, няма как да не си похапнем. Тези от нас, които са ходили при баба и дядо на село по това време на годината, със сигурност са били глезени с тиква, пише Флагман.

Сушили ябълки и круши през лятото, много българки ги използват не само за ошав, но и за пълнене на тиква, която да сложат във фурната и превърнат в неустоим десерт за малки и големи. Ако сте си били по родния край и някой роднина ви е изпратил тиква или пък сте си купили от пазара, за да си припомните детството, то днешната ни рецепта е точно за вас.

Приготвя се лесно и е смесица от вкусове и аромати за небцето.

Ето и необходимите продукти:

– 1 средно голяма тиква;

– сушени ябълки;

– сушени сливи;

– сушени круши;

– 150 г златни стафиди;

– половин кутийка локум;

– 2-3 супени лъжици едри овесени ядки;

– 2-3 супени лъжици коняк;

– 1-2 шепи натрошени орехови ядки;

– щипка канела;

– щипка джинджифил на прах;

– щипка индийско орехче;

– 1-2 супени лъжици пчелен мед.

