Рецепта за Нова година: Капама с три вида месо в гювеч

Снимка Пиксабей

Ароматна, бавно изпечена и изключително богата на вкусове – традиционната капама е едно от най-подходящите ястия за новогодишната трапеза.

Съчетанието от няколко вида месо, кисело зеле и ориз превръща това ястие в истински празник, който събира семейството около масата, пише България он ер.

Необходими продукти:

свинско месо - 3 бр. вратни пържоли

телешко месо - 300 г

пилешко месо - 3 бр. бутчета

кисело зеле - 1 зелка

сланина - 150 г

наденица - 2 бр. прясна луканкова

черен пипер

сол

червен пипер - 1 с.л.

кимион

дафинов лист - 3 бр.

вино - 1 ч.ч. червено

ориз - 1 ч.ч.

олио - 30 мл

черен пипер - 3 - 4 бр. зърна

бахар - 3 бр. зърна

зелева чорба - 1 ч.ч.

чесън - 3 скилидки

Начин на приготвяне

Оризът се измива обилно под течаща студена вода и се отцежда добре. Зелето се разделя – четири цели листа се отделят, а останалата част се нарязва на ситно.

Сланината се нарязва на тънки парчета, а месата се подготвят според указанията.

Подреждане на капамата

Голям глинен съд или гювеч се намазва с олио. Дъното се покрива плътно със сланината.

Отгоре се подреждат два зелеви листа, следвани от малко количество от нарязаното зеле. Добавя се половината от ориза, поръсва се с подправките, зърната бахар и черния пипер.

Върху ориза се нареждат свинските пържоли, между тях се поставят скилидките чесън и отново се подправя.

Следва останалият ориз и нов пласт от зеле. Отгоре се подреждат парчетата телешко месо, поръсват се с подправки и се покриват с още зеле.

Следва ред на пилешките бутчета, около които се поставя наденицата. Ястието се завършва с останалото нарязано зеле.

Най-отгоре се поставят останалите два зелеви листа. Залива се с виното и зелевата чорба. Съдът се захлупва с капак и се поставя в студена фурна.

Бавно печене за наситен вкус

Фурната се включва на 200 градуса и капамата се пече до завиране – около 30 минути.

След това температурата се намалява на 180 градуса и ястието се оставя да се пече бавно в продължение на 2 часа, докато всички вкусове се слеят напълно.

Преди сервиране капамата се изсипва в голяма тава и се разпределя така, че във всяка порция да има от всички видове месо, ориз и зеле.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!