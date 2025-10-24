Рецидивист заплаши с нож жена пред Пробационната служба в Монтана
снимка Булфото
38-годишен криминално проявен и осъждан мъж заплаши с нож жена пред Пробационната служба в Монтана, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 23 октомври пред входа на институцията. Той е започнал да се кара с 42-годишна жена по повод изготвена справка от службата.
По време на разговора с нея, мъжът я е заплашил да внимава, защото в джоба си има нож.
Извършителят е задържан и по случая се води разследване, предаде Дарик.
