Рецидивист заплаши с нож жена пред Пробационната служба в Монтана

снимка Булфото

38-годишен криминално проявен и осъждан мъж заплаши с нож жена пред Пробационната служба в Монтана, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 23 октомври пред входа на институцията. Той е започнал да се кара с 42-годишна жена по повод изготвена справка от службата.

По време на разговора с нея, мъжът я е заплашил да внимава, защото в джоба си има нож.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване, предаде Дарик.

