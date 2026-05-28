Рецидивистка задигна раница с много пари и документи от ресторант на Морска гара във Варна
снимка: Фейсбук, AI
Рецидивистка от село Зимница е задържана за кражба в ареста на Първо РУ във Варна, след светкавични оперативно-издирвателни мероприятия, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.
Няколко часа преди задържането на 28-годишната жена е получен сигнал от мъж за извършена кражба на раницата му в ресторант на Морска гара. В чантата е имало лични документи, банкови карти и голяма сума пари в евро.
След задържане на извършителката, полицаите са намерили инкриминираните вещи и са ги приложили към образуваното досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!