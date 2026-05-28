Рецидивистка задигна раница с много пари и документи от ресторант на Морска гара във Варна

снимка: Фейсбук, AI

Рецидивистка от село Зимница е задържана за кражба в ареста на Първо РУ във Варна, след светкавични оперативно-издирвателни мероприятия, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.

Няколко часа преди задържането на 28-годишната жена е получен сигнал от мъж за извършена кражба на раницата му в ресторант на Морска гара. В чантата е имало лични документи, банкови карти и голяма сума пари в евро.

След задържане на извършителката, полицаите са намерили инкриминираните вещи и са ги приложили към образуваното досъдебно производство.

