Reuters: Поверителен документ показва, че Германия увеличава армията си

Снимка: Пиксабей

Армията на Германия си е поставила за цел да увеличи броя на военнослужещите от 62 на 100 хиляди до 2029 г., за да изпълни новите изисквания на НАТО и да повиши готовността. Това се посочва в поверителен документ, с който разполага Reuters.

"Армията трябва да бъде готова за война до 2029 г. и да осигури възможностите, които Германия обеща (на НАТО) до 2035 г.“, пише началникът на армията на ФРГ Алфонс Майс в писмо от 2 септември, адресирано до началника на щаба на отбраната Карстен Бройер.

Той заявява, че постигането на тези цели е невъзможно, като се има предвид настоящата численост на личния състав, която включва и 37 хиляди неактивни военнослужещи, пише novini.bg.

Германия вече започна да увеличава ангажиментите си към съюзниците си в Източна Европа, по-специално чрез създаването на германска бригада в Литва, чийто състав ще бъде около 5000 военнослужещи, и чрез разгръщането на военноморско патрулиране в Балтийско море за противодействие на подводни диверсии.

Майс призова за увеличаване на числеността на действащите войски с около 45 хиляди души до 2029 г., когато според оценките на ръководството на НАТО Русия ще бъде в състояние да нанесе мащабен удар по западните съюзници.

Също така началникът на армията на ФРГ заяви, че е необходимо да се увеличи броят на войските до 2035 г. с още 45 хиляди военни. Това е необходимо, за да се постигнат новите цели на НАТО и да се създадат резерви за изтощителна война, подобна на тази, която РФ води срещу Украйна.

Успоредно с това Майс призова за увеличаване на числеността на войските с 10 000 души за укрепване на териториалната отбрана.

Представител на Бундесвера е отказал да коментира документа, позовавайки се на неговия поверителен характер. Той е заявил, че НАТО е коригирало своите цели в областта на потенциала в отговор на значително увеличените заплахи след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.: "Според първите приблизителни оценки ще са необходими общо около 460 000 души (от Германия), от които около 260 000 ще бъдат действащи военнослужещи и около 200 000 ще бъдат резервисти".

