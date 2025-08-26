Ревизоро: Багер намери на два метра под земята бентонит в Плевен

Кадър Бг он ер

Бившият екоминистър показа багер, открил отпадъците на два метра дълбочина при Плевен

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро разкри нови шокиращи детайли за причините за водната криза в Плевен. В студиото на "Денят ON AIR" той показа снимки на багер, който е намерил бентонит, заровен на два метра под земята при изграждането на газопровода.

"Това е един багер, който намери бентонита на два метра под земята, заровен. Когато се правеше трасето, всичко това трябваше да се откара по специална процедура и в определени места за депониране", заяви Димитров пред Bulgaria ON AIR.

По думите на бившия екоминистър, строителите са заровили отпадъците под земята, за да спестят между 30 и 40 милиона лева, които е трябвало да платят за правилното им депониране. "Те обаче са го заровили под земята, за да спестят 30–40 милиона. Аз, когато ги намерих – всички тези неща, а то беше именно заради замърсяването на водата в Плевен – казах: 'Моята държава ви е платила да направите газопровод, не ви е платила да цапате държавата ми'", категоричен е той.

Държавата реагира след публичност

Димитров обясни, че държавата е започнала да реагира едва когато кризата е станала публична и вече не е могла да бъде прикривана. Той коментира и протестите в Плевен, като подчерта, че хората са достигнали предела на търпението си.

"Изведнъж държавата се разбърза. Да, срещу мен извадиха един милион души да ме плюят, за да обезличат това, което казвам, но в Плевен хората се вдигнаха не заради предаването, а заради това момче, което ги организира там", коментира той.

Бившият министър разкри, че лично е присъствал на последния протест в града и е видял отчаянието на хората.

30 милиарда лева за цялата ВиК мрежа

Според Димитров за пълна подмяна на остарялата ВиК инфраструктура в България са нужни около 30 милиарда лева - сума, която държавата едва ли ще намери в обозримо бъдеще.

"30 милиарда лева са нужни, за да се подмени остарялата ВиК мрежа в България. Това звучи като сума, която вие ще се пенсионирате, преди да бъде осигурена", посочи Ревизоро.

Той критикува предлаганите решения като половинчати - говори се за бъдещи сондажи, временни комисии и дългосрочни планове до 2070 година, докато на хората в Плевен им е нужна вода "тук и сега".

Огромни загуби на вода

Димитров припомни, че загубите на вода в България са огромни - както от течове и амортизирани тръби, така и от кражби и неплатени сметки. Той посочи и проблема с липсата на визия за използване на съществуващи водоизточници и съоръжения.

По думите му дори тръби и помпени станции, които някога са били изграждани за напоителни системи, днес са изоставени или нарязани за скрап.

"Дори за самия Плевен не дават пари – казват, че средства, предвидени за други проекти в града, ще бъдат пренасочени за вода", критикува той подхода на властите.

