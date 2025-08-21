Ревизоро: ГЕРБ да върне водата на Плевен

кадър Нова тв

Бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро заяви, че ГЕРБ са отнели водата на Плевен и трябва да възстановят водата на плевенчани.

Плевен има достатъчно вода, а е в криза. В момента водата, която е от язовир "Сопот", е налична с 40 млн. кубика и с тази в "Горни Дъбник" ще имат за 66 месеца вода, а дори капка не е капнала, разкритикува Ревизоро пред БНТ действията на правителството срещу безводието. Какво пречи всичката тази вода да се пречисти с модул и да я дадат към Плевен, запита бившият екологичен министър, цитиран от news.bg.

Според него в Плевен ще има водна криза още много много години. "Водата от язовир "Сопот" е добра, но да я дадем на плевенчани не е добра", ядоса се Емил Димитров-Ревизоро. Той смята, че целият ВиК сектор крие данни и само иска пари.

Ревизоро е на мнение, че правителството е излъгало плевенчани.

"Единственият човек, който може да реши проблема с безводието в Плевен, е Бойко Методиев Борисов. Гражданите на Плевен не заслужават да се крие истината от тях", отсече Ревизоро. И разкритикува премиера Росен Желязков, че се занимава само с войната в Украйна, а не с това, че хората в Плевен нямат вода.

Противоположното мнение изказа инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите. Той на няколко пъти поспори и се скара с Ревизоро за това, което той предлага в качеството си на бивш министър на околната среда и водите, като заяви, че най-доброто дългосрочно решение за Плевен е водоснабдителна система "Черни Осъм". Сега тази система е тотално изоставена и не функционира, но трябва да се направят изчисления, сравнения и анализи за дългосрочно разрешаване на проблема с безводието в Плевен.

Плевен може да се снабдява и с вода от река Дунав, но решаване на проблема с водата в града няма да е бързо, смята инж. Иванов.

Според него трябва да има диалог между експертите и да надделее възможността, която е най-добра за обществото и за екологията.

