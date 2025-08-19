Ревизоро: Отровиха водата

Кадър Бг он ер

Емил Димитров - Ревизоро: Унищожиха водоизточника на Плевен и отровиха водата

Продължава водният режим в Плевен. Има ли решение на водната криза?

"Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж са се сетили политиците - "не можем ли да направим извънредно заседание". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро в предаването "Денят ON AIR".

Къде е проблемът с безводието

Той обясни, че, когато се е правил "Южен поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров.

По думите му е трябвало да се направят нови сондажи.

Надеждата е в язовир Горни Дъбник

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза бившият министър на околната среда и водите пред Bulgaria ON AIR.

Според Емил Димитров управляващите три години са крили информацията, докато не е намаляла водата.

"От Горни Дъбник е изграден водопроводът до същите увредени сондажи. По действащата тръба може да се сложи модул за очистване и утаител", уточни той.

"Ще стане както в Перник. Направиха нов водопровод, той работи само 40 дни. Направиха магистрала и се оказа, че е абсолютно безсмислена инвестиция и водата дойде от язовира", добави Димитров.

Според него "всичко се прави за едни пари, които трябва да се усвоят".

В Плевен започват сондажи за вода и ремонт на ВиК мрежата заради кризата

"Искат да въведат извънредно положение, за да може без обществени поръчки да се харчат пари. Само водата в Горни Дъбник може да се ползва. Всичко друго е лъжа. Плевен има много повече нужда от вода, отколкото Търново. Водата, която е налична в момента, може да стигне с всички загуби и в Плевен да няма режим", на мнение е бившият екоминистър.

Димитров смята, че докато не пуснат от язовир Горни Дъбник пречистена вода, плевенчани няма да имат вода за в бъдеще.

"ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха, и ГЕРБ трябва да се извини на Плевен. Плевенчани не са длъжни да страдат заради други", призова бившият министър на околната среда и водите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!