Ревизоро: Засега няма опасност АЕЦ "Козлодуй" да спре работа

Кадър БНТ

Исторически много рядко се случва подобна ситуация на р. Дунав, но човешката намеса също не е малка тук. Това заяви пред БНТ бившият екоминистър Емил Димитров – Ревизоро.

Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август.

Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Ревизоро подчерта, че 20% от тока в Румъния идва именно от „Черна вода“, който е зависим от реката, пише novini.bg.

Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.

Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.

„Основното охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“ идва от самата река. Има още доста време шанс централата да работи, засега няма опасност от спиране“, увери още той.

Редактор "Екип на Петел",

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