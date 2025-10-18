Ревизоро разкри кой ще реши дали да има избори
Стопкадър Нова Нюз
Бивш министър заяви кое условие трябва да бъде изпълнено, за да отидем на извънредни парламентарн избори.
„Делян Пеевски иска да се легитимира във властта и то официално заради „Магнитски”. Ако има избори сега, най-големият печеливш би била „ДПС-Ново начало”, така анализира политическата ситуация у нас бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров. Той обаче допусна, че ако има президентска партия, то доста хора биха гласували за нея. Мнението му е, че с говоренето срещу президента Румен Радев управляващите наливат вода в неговата мелница и му вдигат рейтинга.
Димитров каза в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”, че след евентуални избори БСП и ИТН има шанс да изпаднат в периферията и да не бъдат търсени за партньори. Емил Димитров допусна също, че ако Борисов беше станал премиер „нямаше да го има театрото” от тази седмица. Той е на мнение, че при нови избори „ДПС-Ново начало” ще са втора политическа сила и ГЕРБ биха били принудени да се съобразят с тях в много по-голяма степен и заключи, че избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат.
За министерството на екологията бившият министър там, смята, че настоящият е „вкарал цялото „Позитано” вътре” и няма кадър на ГЕРБ дори и като наблюдател, което би трябвало да се промени следващата седмица. Искането на оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова нарече „пренареждане на домовата книга”.
