Револют започва замразяване на сметки

Популярната финтех банка Revolut внезапно започна масово да замразява сметките на руски граждани, дори на тези, които живеят в Европа от години с дългосрочни визи.

В нощта на 1 ноември клиентите започнаха да получават писма: покажете европейския си паспорт или разрешение за пребиваване или се сбогувайте с парите си, съобщава телеграм каналът "Черние очки", предаде Факти.

Сметките вече са спрени, а до 31 декември е обещано да бъдат блокирани за постоянно – което прави невъзможно депозирането, тегленето или харченето на нито един цент.

Банката официално оправдава това, позовавайки се на новия, 19-ти пакет от антируски санкции на ЕС, който забранява на финансовите институции да обслужват руснаци и беларуси без европейски документи.

По същество това е пълна паспортна чистка на клиентите. Revolut, изглежда, е решила да играе ролята не на банка, а на изпълнител на санкциите на ЕС.

