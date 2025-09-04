"Рейдиохед" обяви турне след 7-годишно отсъствие

Снимка: Animato Music/Beggars Group

След седем години, една от най-влиятелните и обичани алтернативни групи на нашето време се завръща на сцената! "Рейдиохед" обявиха серия от ексклузивни концерти в Европа – 20 дати, разпределени в пет култови града: Мадрид, Болоня, Лондон, Копенхаген и Берлин.

В специално обръщение към феновете, барабанистът Филип Селуей сподели: „Миналата година се събрахме просто да посвирим за удоволствие. След толкова дълга пауза се почувства невероятно да се докоснем отново до музиката, която е в сърцевината на всеки от нас. Това пробуди желание да се качим отново на сцена – и ето ни. Засега са планирани само тези дати… но кой знае накъде ще ни отведе това пътуване.“

Билетите ще бъдат достъпни само чрез предварителна регистрация на radiohead.com, която ще продължи от 5 до 7 септември. Официалната продажба стартира на 12 септември, съобщават от Animato Music.

По-рано този месец "Рейдиохед" изненадаха почитателите си с дигиталното издание на концертния албум "Hail to the Thief – Live Recordings 2003–2009". Парчетата са подбрани от архиви, използвани за театралната продукция Hamlet Hail to the Thief с музика от Том Йорк. Физическото издание на албума ще излезе на 31 октомври.

