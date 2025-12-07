Рейтингът на Тръмп рухна в САЩ, откъснат е от действителността

Кадър Ютуб

Последните проучвания на общественото мнение в САЩ показват, че американският президент Доналд Тръмп все повече се откъсва от действителността, пише редакторът на Bloomberg Ниа-Малика Хендерсън в коментар. Според анкета на Gallup рейтингът на държавния глава е спаднал до 36%, което е най-ниското ниво за президентството му, цитира Инвестор.

То показва, че 60% от американците не одобряват начина, по който президентът се справя с работата си. Това е увеличение с 12 пункта спрямо началото на годината.

В своите изяви в социалните мрежи често той е груб и невъзпитан, наричайки губернатора на Минесота Тим Уолц "бавноразвиващ се", поиска смъртна присъда за сенатори от Демократическата партия, които припомниха на военните, че трябва да откажат да изпълнят незаконна заповед, а на живо обиди журналистка от CNN, отговаряйки на въпроса ѝ с "Тихо, Пиги".

Това е много дори и за тези, които са свикнали със стила на Доналд Тръмп. Някога той можеше да разпознава сигналите от обществото, но сега изглежда откъснат и затворен, мотивиран в действията си като президент на САЩ от своя собствен интерес.

Анкета на YouGov в края на ноември също показва, че в Белия дом се разминават с очакванията на американците. 77% от американците смятат, че Тръмп не прави достатъчно за икономиката. Само 18% от тях одобряват подхода му за войната в Украйна ( 42% смятат, че САЩ носят отговорност и са длъжни да защитят Украйна). Само 31% от анкетираните от YouGov смятат, че страната се движи "във вярната посока", докато 57% са на противоположното мнение.

Много анализатори определят действията на Тръмп като хаотични и непоследователни - особено по отношение на външната му политика. Някои аспекти повдигат доста въпроси - американският президент например се съгласи да намали митата за Швейцария, след като получи настолен часовник Rolex и надписано златно кюлче.

С поведението и обидите Тръмп едва ли ще си върне симпатиите на американците, казва Ниа-Малика Хендерсън. Тя не очаква, че той ще спре да се оплаква от демократите, да коментира колко е онеправдан, и да пуска несвързани постове в социалната си мрежа Truth Social, макар че за рейтинга му би било по-добре да го направи.

