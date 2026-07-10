Режат колите на магистрала "Тракия", за да изкарат хората

Булфото

Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала "Тракия". Инцидентът е станал около 14:20 часа. Тир, пътуващ от София към Бургас преминава през мантителата и блъска две коли, пътуващи в посока София, с които са се придвижвали общо трима души.

Единият от тях е затиснат в купето на една колите, а другите двама души са извадени. Към момента няма информация за състоянието им.

По първоначална информация камионът е спукала гума, откъснал е мантинелата и е преминал в платното за насрещно движение. При пътния инцидент има загинал човек, двама са ранени, предаде Нова тв.

Трафикът се отбива по стария път Карнобат – Айтос – Бургас. Шофьорът на камиона не е пострадал по първоначални данни.

Редактор "Екип на Петел",

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