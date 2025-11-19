Режисьор: Темата за референдума за еврото си е чист кьорфишек

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Конституцията ясно казва, че този референдум за еврото не е законен и е с цел провокация с цел за отклоняване на вниманието.

Това коментира пред Нова тв режисьорът Благой Бойчев.

Въпросът е защо чак сега се повдига този въпрос за и против еврото, след като този спор върви вече 20 години. Влизането в еврозоната е необратим процес. Разбира се, че това е една политическа игра. Ако бях на мястото на водещите политици сега, както и през май, с това мнозинство плюс партии от опозицията, бих го вкарал референдума в зала и да се гласува и всичко да приключи. В момента няма как да се случи, тъй като остава много малко време до празниците. Но в политиката винаги има игра за надмощия и такива ходове в последния момент са демонстрации. Като човек, който живях в Европа, мнението ми е, че не само, че процесът с еврото е необратим, но и трябва да е такъв и трябва да гледаме положително на тази промяна и да се постараем да извлечем максимална полза от еврозоната, коментира музикантът Калин Вельов.

Нека да не бъркаме какво е искането за референдум. Този на президента не е незаконен. Той не пита дали, а кога да приемем еврото. Предвид всичко, което излиза като числа, като виждаме еврозоната и всичко останало - въпросът кога е правилният въпрос. Ние нямаме срок, в който трябва да се присъединим, така че може да се питат хората за това, коментира икономистът Даниела Везиева.

Сега на този фон Борисов и Пеевски пак ще се изявят като много големи европейци и радетели за светло европеско бъдеще на нашата държава и така за пореден път основната тема за правосъдието и правовата държава ще бъде натикана в ъгъла. Смятам, че в момента се действа преднамерено и именно с тази цел, коментира Бойчев.

