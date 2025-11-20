Режисьор: Управляващите разбиха носа на пенсионерите и им дадоха кърпичка да го избършат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Твърде разстроен съм от историята на Бойко Борисов, който като видя репортажа с бабата и се разстрои. Това разстрои и мен ужасно много. Бойко Борисов, какъв чувствителен човек е. Това заяви Благой Бойчев.

В момента управляващите дават на пенсионерите една кърпичка, с която да си избършат носа, който преди това са им разбили. Разбира се, кръвта на пенсионерите не идва от тези мижави коледни добавки, а затова че са вдигнали осигуровките на техните деца и внуци. Защото заради доходите на пенсионерите, голяма част от тяхното оцеляване се дължи на техните деца и внуци, а сега правителството прави по-бедни децата и внуците на пенсионерите, допълни режисьорът.

Бършат кръвта, която предизвикват и наркоразпространители. Днес научих, достигна до мен тази новина, за уволнен полицай, защото си е свършил работата да залови човек, близък до Новото начало. В Добрич са уволнили полицая, а този човек са го пуснали да си разпространява наркотиците, и каквото иска да си прави, каза още Бойчев.

Всичко това нещо е ужасен цинизъм от страна на Бойко Борисов. Със 120 лева ще вдигне коледните, а с другите неща какво става. Кой ще върне на тези възрастни хора децата и внуците, които отиват в чужбина, защото тук повече не могат да търпят. Това е по-важната тема, посочи в „Пресечна точка“ Благой Бойчев.

