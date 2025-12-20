Режисьорът Бойко Илиев: Този стремеж към евро е жалък опит да се наредим между печелившите

кадър: Bulgaria ON AIR

"Убийство по учебник" е новата постановка на режисьора Бойко Илиев.

"Все повече се обръщам към политическия театър. Не участвам в протестите. Нося моя протест чрез театъра, затова правя театър. Спектакълът много добре се вписва в тази обстановка, в която ние сме едни пионки, марионетки. "Убийство по учебник" не е случайно - все едно убийството е станало част от учебника и го приемаме за нормално", каза Илиев пред "Денят ON AIR".

"Моята роля е на Франсис. Тя е катализатор на събитията в пиесата. Това е жена хамелеон. Изключително добре успява да предвиди събитията и винаги е няколко хода напред. Много умело използва различни маски. Това е многопластов персонаж и точно това е сложността - да бъдеш искрен, знаейки че слагаш маска, за да постигнеш целта си", посочи актрисата Александра Майдавска за Bulgaria ON AIR.

Бойко Илиев добави, че чрез маската опитваме да постигнем "онова заветно щастие в живота си".

"Честността не е на мода. Шегувах се с Александра, че е прекалено честна да влезе в този образ", отбеляза режисьорът.

"Изгониха европейското кино. Налага ни се определен начин на поведение. Ние го следваме, защото виждаме, че този начин работи, човек се нагажда. Няма изход от тази въртележка. Раждаме се обикновени и опитваме да станем необикновени", сподели още Илиев.

Според него зрителите трябва да си зададат въпроса може ли да се устои в свят, където няма ценности като честност, приятелство...

"Всичко е пари. Миризливите пари, които движат всичко. Доларът продължава да командва света. Този стремеж към евро е жалък опит да се наредим между печелившите в този свят", заключи Бойко Илиев.

Предпремиерата на "Убийство по учебник" е на 21-ви, а премиерата е на 23 декември в Малък градски театър "Зад канала".

