Режисьорът Стефан Командарев: В центъра на работата ми винаги са „малките хора“

кадър: БНТ

„Няма по-голям сценарист от живота“, посочи режисьорът Стефан Командарев в предаването "Панорама". Той спечели „Златна роза“ с новия си филм Made in EU, представен и на кинофестивала във Венеция. Лентата разказва за живота в шивашките фабрики в България.

„Те са из цяла България, но нашите проучвания бяха в Родопите. Всичко тръгна от една световна кампания, наречена "Чисти дрехи" – "Clean Clothes", която 2019 г. направи проучване в цяла България и го публикува. Има го на сайта им. И през 2019 г. те излязоха със заключението, че експлоатацията в така наречените ишлемерски фабрики, където работят 99% жени, е по-зле, отколкото в Бангладеш. И ние тръгнахме от това проучване, тръгнахме по фабрики, тръгнахме по цехове. Разбира се, видяхме и положителни примери, не само отрицателни, но основно това, което видяхме, беше доста стряскащо. И филмът, сюжетът, тръгна оттам,“ разказа Командарев.

Той подчерта, че в центъра на работата му винаги са „малките хора“:

„Нашите герои във филмите са насочени към малките хора. Това бяха таксиметровите шофьори и шофьорка в "Посоки". Сега са шивачки, една пенсионерка в "Уроците на Блага", уличните полицаи във филма "В кръг". Те имат много лица, но важно е историята и човещината зад това. И реалността.“

По думите му киното е и начин да се говори за социалните разделения:

„Винаги съм се усмихвал леко скептично за „българската работа“, защото съм чувал упреци, че в нашите филми показваме не най-красивата част от действителността. Но където и да показваме филмите – във Франция, в САЩ, в Италия – хората ни казват: „И при нас е същото.“ Така че прословутата българска уникалност взе, че рухна пред мене.“

Режисьорът призна, че въпреки критичния тон, в основата на всичко стои вярата в мечтата:

„Мечтата е за това – да можем да въздишаме по нея, да можем да критикуваме това, което се е случило, защото държим на нея и защото все още си обичаме тая мечта. А човек критикува нещо, в което вярва и в което е посветил много време, талант и енергия от живота си.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!