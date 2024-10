Режисьорът на „Аз, роботът“ обвини Илон Мъск, че е плагиатствал от филма за робота му Оптимус

Кадър Х

Австралийският режисьор Алекс Прояс обвини Илън Мъск, че е откраднал дизайна му за нова линия роботи на Tesla.



Миналата седмица Мъск и Tesla представиха два нови прототипа на самоуправляващи се превозни средства: Cybercab и Robovan на събитие, озаглавено We, Robot, предаде Морето.нет и БТА .



На презентацията присъства и автономен робот Optimus, който можеше да прави и раздава напитки и забавляваше гостите. Дали роботът действително е бил напълно автономен, или по-скоро е бил управляван от разстояние от хора, обаче е тема, която сега буди духовете.





В X (бивш Twitter), който е собственост на Мъск, Прояс сподели публикация, сравняваща дизайните от неговия филм и роботите на Tesla един до друг, разкривайки техните прилики. Той написа: „Хей, Илон, мога ли да получа дизайните си обратно, моля?“.



Прояс не е единственият, който изтъква приликите между дизайните. В социалните медии много потребители сравняват новата линия роботика на Tesla с емблематичния филм на Уил Смит от 2004 г.



Роботите Optimus направиха огромно впечатление на събитието We, Robot. Те танцуваха, сервираха напитки и играеха игри. Очаква се в бъдеще тези роботи да струват около 30 000 долара

