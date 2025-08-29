Резиденцията на Тодор Живков в Банкя тъне в разруха, собственик е държавата

Редактор: Юлия Георгиева, кадри бТВ

Над 380 декара с плувен басейн, кино зала и хотелска част тънат в разруха. Това е бившата резиденция на Тодор Живков в Банкя. Тя е в списъка с държавни имоти с отпаднала необходимост.

През 1972 година се строи, когато се строи балнео-санаториум в Банкя по поръчка на УБО. Бързо след това Живков я харесва за своя резиденция. Специално заради него се прави луксозен апартамент. Точно до входа има помещение за охрана.

Скоро след Пленума на 10 ноември обаче Живков напуска резиденцията си. Собственик става японската милиардерка Масако Оя, която живее в луксозната сграда до смъртта си през 1999 година, разказва бТВ.

Десет години по-късно сградата попада под опеката на НСО, които обаче я ползват само година. Към днешна дата стопанин на сградата е държавата в лицето на столичната областна управа.

Днес резиденцията тъне в пълна разруха.

Областният управител на София Стефан Арсов коментира, че резиденцията не е за продан, тя се счита за ценен актив.

Екип от млади архитекти предлага на столична община проект за реновиране на сградата.

