реклама

Резултати и есенно класиране в елита

15.12.2019 / 22:59 0

Снимка: Булфото

Резултати от XX кръг на efbet лига, последен за годината: Етър – Ботев (Вр) 1:1, Берое – Царско село 2:0, Черно море – Арда 1:1,  ЦСКА – Дунав 4:0, Витоша – Ботев (Пд) 0:2, Локомотив – Левски 0:0, Славия – Лудогорец 1:1

Есенно класиране:

1. Лудогорец         30:8  48

2. Левски      37:13          43

3. Локомотив         41:19          41

4 .ЦСКА          35:14          39

5. Славия       23:20          30

6. Черно море       24:18          29

7. Арда                    23:24          28

8. Ботев (Пд)          22:23          28

9. Берое        31:28          28

10. Етър 18:34          19

11. Дунав         16:34          17

12. Царско село      19:33          16

13. Ботев (Вр) 17:38          14

14. Витоша      11:41          5

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама