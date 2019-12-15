Резултати и есенно класиране в елита

Снимка: Булфото

Резултати от XX кръг на efbet лига, последен за годината: Етър – Ботев (Вр) 1:1, Берое – Царско село 2:0, Черно море – Арда 1:1, ЦСКА – Дунав 4:0, Витоша – Ботев (Пд) 0:2, Локомотив – Левски 0:0, Славия – Лудогорец 1:1

Есенно класиране:

1. Лудогорец 30:8 48

2. Левски 37:13 43

3. Локомотив 41:19 41

4 .ЦСКА 35:14 39

5. Славия 23:20 30

6. Черно море 24:18 29

7. Арда 23:24 28

8. Ботев (Пд) 22:23 28

9. Берое 31:28 28

10. Етър 18:34 19

11. Дунав 16:34 17

12. Царско село 19:33 16

13. Ботев (Вр) 17:38 14

14. Витоша 11:41 5

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