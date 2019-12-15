Резултати и есенно класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XX кръг на efbet лига, последен за годината: Етър – Ботев (Вр) 1:1, Берое – Царско село 2:0, Черно море – Арда 1:1, ЦСКА – Дунав 4:0, Витоша – Ботев (Пд) 0:2, Локомотив – Левски 0:0, Славия – Лудогорец 1:1
Есенно класиране:
1. Лудогорец 30:8 48
2. Левски 37:13 43
3. Локомотив 41:19 41
4 .ЦСКА 35:14 39
5. Славия 23:20 30
6. Черно море 24:18 29
7. Арда 23:24 28
8. Ботев (Пд) 22:23 28
9. Берое 31:28 28
10. Етър 18:34 19
11. Дунав 16:34 17
12. Царско село 19:33 16
13. Ботев (Вр) 17:38 14
14. Витоша 11:41 5
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