Резултати и есенно класиране в елита
Снимка: chernomorepfc.bg
Резултати от отложени мачове в efbet лига, последни за тази година: Царско село – Берое 0:2, Арда – Лудогорец 2:2, ЦСКА – Левски 1:0, Берое – Монтана 0:0, Лудогорец – Ботев (Пд) 2:1
Есенно класиране:
1. Лудогорец 34:13 39
2. Локомотив 30:14 33
3. ЦСКА София 26:15 33
4. Арда 23:14 29
5. Берое 29:14 28
6. ЦСКА 1948 24:17 24
7. Черно море 21:21 21
8. Царско село 13:18 17
9. Левски 17:18 15
10. Ботев Вр 18:24 15
11. Монтана 16:30 14
12. Ботев Пд 15:32 14
13. Славия 10:26 12
14. Етър 11:31 11
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