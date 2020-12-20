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Резултати и есенно класиране в елита

20.12.2020 / 17:09 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от отложени мачове в efbet лига, последни за тази година: Царско село – Берое 0:2, Арда – Лудогорец 2:2, ЦСКА – Левски 1:0, Берое – Монтана 0:0, Лудогорец – Ботев (Пд) 2:1

Есенно класиране:

1. Лудогорец    34:13          39

2. Локомотив    30:14          33

3. ЦСКА София  26:15          33

4. Арда               23:14          29

5. Берое   29:14          28 

6. ЦСКА 1948     24:17          24

7. Черно море  21:21          21

8. Царско село 13:18          17

9. Левски 17:18          15

10. Ботев Вр   18:24          15

11. Монтана   16:30          14

12. Ботев Пд   15:32          14

13. Славия       10:26          12

14. Етър 11:31          11

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