Резултати и есенно класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от отложени мачове в efbet лига, последни за тази година: Царско село – Берое 0:2, Арда – Лудогорец 2:2, ЦСКА – Левски 1:0, Берое – Монтана 0:0, Лудогорец – Ботев (Пд) 2:1

Есенно класиране:

1. Лудогорец 34:13 39

2. Локомотив 30:14 33

3. ЦСКА София 26:15 33

4. Арда 23:14 29

5. Берое 29:14 28

6. ЦСКА 1948 24:17 24

7. Черно море 21:21 21

8. Царско село 13:18 17

9. Левски 17:18 15

10. Ботев Вр 18:24 15

11. Монтана 16:30 14

12. Ботев Пд 15:32 14

13. Славия 10:26 12

14. Етър 11:31 11

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