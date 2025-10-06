реклама

Резултати и класиране след 11-ти кръг в Първа лига

06.10.2025 / 00:00 0

Снимка Пиксабей

Първа лига - 11 кръг:


Септември София - Локомотив Пловдив 2:2
Славия - Локомотив София 2:0
ЦСКА 1948 - Спартак Варна 1:0
Монтана - Черно море Варна 1:3
Левски - Берое Стара Загора 3:1
Добруджа Добрич - Арда Кърджали 0:2
Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:2
ЦСКА - Лудогорец 0:0

 

 

