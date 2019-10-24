Резултати и класиране след XIII кръг на Втора лига
Втора лига, XIII кръг:
Локомотив (Сф) - Литекс 1:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) 1:3
Лудогорец II - Кариана (Ерден) отложен
Спартак (Пл) - Септември (Сф) 0:2
Поморие - Локомотив (ГО) 2:3
Монтана - Струмска слава 2:0
Ботев (Гълъбово) - Черноморец (Балчик) 2:1
ЦСКА 1948 - Нефтохимик 4:0
Спартак (Вн) - почива
Класиране:
Отбор брой мачове голова разлика точки
1. Септември 12 26:16 31
2. ЦСКА 1948 12 32:8 30
3. Монтана 13 24:10 24
4. Локомотив (Сф) 12 17:7 24
5. Литекс 12 21:10 20
6. Локомотив (ГО) 13 17:20 19
7. Нефтохимик 12 18:18 19
8. Пирин (Бл) 12 19:14 19
9. Кариана (Ерден) 11 18:13 18
10. Хебър 12 16:16 17
11. Ботев (Гълъбово) 12 13:20 15
12. Струмска слава 13 12:21 12
13. Черноморец (Бч) 12 7:16 11
14. Лудогорец II 11 12:14 11
15. Спартак 1918 (Вн) 12 4:19 9
16. Поморие 13 11:26 7
17. Спартак (Пл) 12 3:22 2
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