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Резултати и класиране след XIII кръг на Втора лига

24.10.2019 / 21:17 0

Втора лига, XIII кръг:
Локомотив (Сф) - Литекс 1:0
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) 1:3
Лудогорец II - Кариана (Ерден) отложен
Спартак (Пл) - Септември (Сф) 0:2
Поморие - Локомотив (ГО) 2:3
Монтана - Струмска слава 2:0
Ботев (Гълъбово) - Черноморец (Балчик) 2:1
ЦСКА 1948 - Нефтохимик 4:0
Спартак (Вн) - почива 

Класиране:
Отбор                             брой мачове    голова разлика   точки
1. Септември                 12                      26:16                           31
2. ЦСКА 1948                12                     32:8                              30               
3. Монтана                     13                     24:10                            24
4. Локомотив (Сф)         12                     17:7                              24
5. Литекс                        12                      21:10                           20
6. Локомотив (ГО)         13                      17:20                           19
7. Нефтохимик               12                     18:18                            19
8. Пирин (Бл)                  12                     19:14                           19
9. Кариана (Ерден)         11                     18:13                           18
10. Хебър                        12                     16:16                            17
11. Ботев (Гълъбово)      12                     13:20                           15
12. Струмска слава         13                    12:21                            12
13. Черноморец (Бч)      12                      7:16                             11
14. Лудогорец II              11                     12:14                            11
15. Спартак 1918 (Вн)    12                       4:19                             9 
16. Поморие                     13                     11:26                             7
17. Спартак (Пл)              12                       3:22                             2

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