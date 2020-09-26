Резултати и класиране в Североизточна група
Снимка: ПФК Спартак Варна, фейсбук
VII кръг: Спартак – Черноломец 2:0, Черноморец – Дунав 3:0, Доростол – Кубрат 2:1, Шумен – Ботев 5:1, Спортист – Тополи 5:1, Септември – Светкавица 2:1, утре, 16 часа: Интер – Лудогорец, Устрем почива.
Класиране:
1. Спартак 20:5 16
2. Черноломец 19:7 13
3. Шумен 16:12 13
4. Септември 12:11 13
5. Светкавица 14:6 12
6. Устрем 11:7 10
7. Черноморец 6:3 8
8. Дунав 7:7 8
9. Ботев 6:11 8
10. Лудогорец 10:5 7
11. Доростол 6:11 7
12. Тополи 8:15 7
13. Кубрат 4:7 5
14. Спортист 9:19 4
15. Интер 6:31 1
(Заб. Отборите на Черноморец Бч и Лудогорец 3 имат по един мач по-малко.)
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