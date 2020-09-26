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Резултати и класиране в Североизточна група

26.09.2020 / 18:59 0

Снимка: ПФК Спартак Варна, фейсбук

VII кръг: Спартак – Черноломец 2:0, Черноморец – Дунав 3:0, Доростол – Кубрат 2:1, Шумен – Ботев 5:1, Спортист – Тополи 5:1, Септември – Светкавица 2:1, утре, 16 часа: Интер – Лудогорец, Устрем почива.

Класиране:

1. Спартак     20:5  16

2. Черноломец      19:7  13

3. Шумен      16:12          13

4. Септември         12:11          13

5. Светкавица        14:6  12

6. Устрем      11:7  10

7. Черноморец     6:3    8

8. Дунав        7:7    8

9. Ботев         6:11  8

10. Лудогорец         10:5  7

11. Доростол  6:11  7

12. Тополи 8:15       7

13. Кубрат       4:7    5

14. Спортист  9:19  4

15. Интер        6:31  1

(Заб. Отборите на Черноморец Бч и Лудогорец 3 имат по един мач по-малко.)

 

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