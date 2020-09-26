Резултати и класиране в Североизточна група

Снимка: ПФК Спартак Варна, фейсбук

VII кръг: Спартак – Черноломец 2:0, Черноморец – Дунав 3:0, Доростол – Кубрат 2:1, Шумен – Ботев 5:1, Спортист – Тополи 5:1, Септември – Светкавица 2:1, утре, 16 часа: Интер – Лудогорец, Устрем почива.

Класиране:

1. Спартак 20:5 16

2. Черноломец 19:7 13

3. Шумен 16:12 13

4. Септември 12:11 13

5. Светкавица 14:6 12

6. Устрем 11:7 10

7. Черноморец 6:3 8

8. Дунав 7:7 8

9. Ботев 6:11 8

10. Лудогорец 10:5 7

11. Доростол 6:11 7

12. Тополи 8:15 7

13. Кубрат 4:7 5

14. Спортист 9:19 4

15. Интер 6:31 1

(Заб. Отборите на Черноморец Бч и Лудогорец 3 имат по един мач по-малко.)

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