Резултати и класиране в Североизточна група

Снимка: Булфото

Трета лига - Североизточна група, X кръг: Черноморец – Шумен 5:2, Доростол – Устрем 1:3, Дунав – Черноломец 0:3, Тополи – Светкавица 1:6, Лудогорец – Септември 1:0, Ботев – Спартак 0:0, Кубрат – Интер 2:0, Спортист почива.

Класиране:

1. Светкавица 10 25:10 21

2. Спартак 9 21:5 20

3. Черноморец 8 17:6 17

4. Лудогорец 3 7 20:5 16

5. Черноломец 10 24:12 16

6. Шумен 9 25:16 16

7. Устрем 9 17:13 16

8. Септември 10 15:14 16

9. Дунав 9 14:13 14

10. Ботев 9 10:15 12

11. Кубрат 9 8:16 8

12. Доростол 9 9:20 7

13. Спортист 9 11:26 7

14. Тополи 10 9:24 7

15. Интер 9 8:39 1

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XI кръг: 24 октомври (събота), 14 часа: Шумен - Доростол, Спортист - Кубрат, Септември - Ботев, 25 октомври (неделя), 14 часа: Устрем - Дунав, Интер - Черноморец, Светкавица - Лудогорец, Черноломец - Тополи, Спартак почива.

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