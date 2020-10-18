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Резултати и класиране в Североизточна група

18.10.2020 / 22:23 0

Снимка: Булфото

Трета лига - Североизточна група, X кръг: Черноморец – Шумен 5:2, Доростол – Устрем 1:3, Дунав – Черноломец 0:3, Тополи – Светкавица 1:6, Лудогорец – Септември 1:0, Ботев – Спартак 0:0, Кубрат – Интер 2:0, Спортист почива.

Класиране:

1. Светкавица   10     25:10    21

2. Спартак          9      21:5     20

3. Черноморец   8      17:6     17

4. Лудогорец 3   7      20:5     16

5. Черноломец   10    24:12   16

6. Шумен            9      25:16   16

7. Устрем            9      17:13   16

8. Септември     10     15:14   16

9. Дунав             9        14:13   14

10. Ботев            9        10:15   12

11. Кубрат          9          8:16     8

12. Доростол     9           9:20    7

13. Спортист     9          11:26   7

14. Тополи        10           9:24   7

15. Интер          9             8:39   1

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XI кръг: 24 октомври (събота), 14 часа: Шумен - Доростол, Спортист - Кубрат, Септември - Ботев, 25 октомври (неделя), 14 часа: Устрем - Дунав, Интер - Черноморец, Светкавица - Лудогорец, Черноломец - Тополи, Спартак почива.

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