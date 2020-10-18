Резултати и класиране в Североизточна група
Снимка: Булфото
Трета лига - Североизточна група, X кръг: Черноморец – Шумен 5:2, Доростол – Устрем 1:3, Дунав – Черноломец 0:3, Тополи – Светкавица 1:6, Лудогорец – Септември 1:0, Ботев – Спартак 0:0, Кубрат – Интер 2:0, Спортист почива.
Класиране:
1. Светкавица 10 25:10 21
2. Спартак 9 21:5 20
3. Черноморец 8 17:6 17
4. Лудогорец 3 7 20:5 16
5. Черноломец 10 24:12 16
6. Шумен 9 25:16 16
7. Устрем 9 17:13 16
8. Септември 10 15:14 16
9. Дунав 9 14:13 14
10. Ботев 9 10:15 12
11. Кубрат 9 8:16 8
12. Доростол 9 9:20 7
13. Спортист 9 11:26 7
14. Тополи 10 9:24 7
15. Интер 9 8:39 1
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XI кръг: 24 октомври (събота), 14 часа: Шумен - Доростол, Спортист - Кубрат, Септември - Ботев, 25 октомври (неделя), 14 часа: Устрем - Дунав, Интер - Черноморец, Светкавица - Лудогорец, Черноломец - Тополи, Спартак почива.
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