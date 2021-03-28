Резултати и класиране в Североизточна група

Снимка Фейсбук/ФК Спартак

XXI кръг: Септември - Дунав 1:0, Спартак – Светкавица 2:0, Интер – Тополи 0:3, Спортист – Черноломец 2:1, Устрем – Ботев 2:1, Шумен – Лудогорец 3 отложен, Черноморец – Кубрат 3:0 (сл.), Доростол почива.

Класиране:

Спартак 59:6 51 Светкавица 53:17 45 Черноморец 45:17 39 Лудогорец 3 45:14 36 Септември 40:21 36 Шумен 43:27 35 Черноломец 44:26 32 Дунав 36:25 32 Устрем 38:30 32 Доростол 29:35 26 Ботев 20:46 18 Тополи 17:41 13 Спортист 21:58 13

Интер 15:75 4

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Кубрат 9:52 8

Отложен мач от XVII кръг: 31 март (сряда), 15 часа: Черноморец - Тополи

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XXII кръг, 10 април (събота), 16 часа: Ботев – Шумен, Дунав – Черноморец, Светкавица – Септември, 11 април (неделя), 16 часа: Тополи – Спортист, Лудогорец 3 – Добрич, Черноломец - Спартак, Кубрат – Доростол 0:3 (сл.), Устрем почива.

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