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Резултати и класиране в Североизточна група

28.03.2021 / 17:38 0

Снимка Фейсбук/ФК Спартак

XXI кръг: Септември - Дунав 1:0, Спартак – Светкавица 2:0, Интер – Тополи 0:3, Спортист – Черноломец 2:1, Устрем – Ботев 2:1, Шумен – Лудогорец 3 отложен, Черноморец – Кубрат 3:0 (сл.), Доростол почива.

 

Класиране:

  1. Спартак     59:6 51
  2. Светкавица    53:17       45
  3. Черноморец   45:17       39
  4. Лудогорец 3   45:14       36
  5. Септември           40:21          36
  6. Шумен       43:27          35
  7. Черноломец   44:26       32
  8. Дунав         36:25          32
  9. Устрем       38:30          32
  10. Доростол  29:35          26
  11. Ботев        20:46         18
  12. Тополи  17:41          13
  13. Спортист   21:58          13
  1. Интер         15:75          4

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Кубрат  9:52  8

 

Отложен мач от XVII кръг: 31 март (сряда), 15 часа: Черноморец - Тополи

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XXII кръг, 10 април (събота), 16 часа: Ботев – Шумен, Дунав – Черноморец, Светкавица – Септември, 11 април (неделя), 16 часа: Тополи – Спортист, Лудогорец 3 – Добрич, Черноломец - Спартак, Кубрат – Доростол 0:3 (сл.), Устрем почива.

 

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