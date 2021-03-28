Резултати и класиране в Североизточна група
Снимка Фейсбук/ФК Спартак
XXI кръг: Септември - Дунав 1:0, Спартак – Светкавица 2:0, Интер – Тополи 0:3, Спортист – Черноломец 2:1, Устрем – Ботев 2:1, Шумен – Лудогорец 3 отложен, Черноморец – Кубрат 3:0 (сл.), Доростол почива.
Класиране:
- Спартак 59:6 51
- Светкавица 53:17 45
- Черноморец 45:17 39
- Лудогорец 3 45:14 36
- Септември 40:21 36
- Шумен 43:27 35
- Черноломец 44:26 32
- Дунав 36:25 32
- Устрем 38:30 32
- Доростол 29:35 26
- Ботев 20:46 18
- Тополи 17:41 13
- Спортист 21:58 13
- Интер 15:75 4
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Кубрат 9:52 8
Отложен мач от XVII кръг: 31 март (сряда), 15 часа: Черноморец - Тополи
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XXII кръг, 10 април (събота), 16 часа: Ботев – Шумен, Дунав – Черноморец, Светкавица – Септември, 11 април (неделя), 16 часа: Тополи – Спортист, Лудогорец 3 – Добрич, Черноломец - Спартак, Кубрат – Доростол 0:3 (сл.), Устрем почива.
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