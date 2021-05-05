Резултати и класиране в Трета лига - Североизточна група

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Трета лига – Североизточна група, XXVI кръг: Дунав - Устрем (Дончево) 7:0, Доростол-Светкавица - Шумен 1:0, Кубрат - Спортист (ГТ) 0:3 сл., Ботев (НП) - Септември (Тервел) 1:4, Тополи 2010 - Черноломец (Попово) 1:4, Черноморец (Бч) - Интер (Дч) 6:1, Лудогорец III - Светкавица 2:1, Спартак почива.

Класиране:

Спартак 70:9 59 Черноморец 65:21 54 Светкавица 61:23 49 Септември 50:22 49 Шумен 50:31 44 Лудогорец 3 62:22 44 Дунав 49:28 43 Черноломец 54:32 41 Устрем 45:43 38 Доростол 25:43 32 Спортист 30:69 23 Ботев 23:58 21 Тополи 20:64 13 Интер 20:98 7

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Кубрат 9:70 8

XXVII кръг, 8 май (събота), 17 часа: Светкавица - Ботев, Спортист - Черноморец (Балчик), Шумен - Устрем, 9 май (неделя), 17 часа: Тополи - Дунав, Черноломец - Лудогорец III, Спартак - Кубрат 3:0 (служебно), Интер - Доростол-Светкавица, Септември почива

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