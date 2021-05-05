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Резултати и класиране в Трета лига - Североизточна група

05.05.2021 / 22:29 0

Снимка: Pexels

Трета лига – Североизточна група, XXVI кръг: Дунав - Устрем (Дончево) 7:0, Доростол-Светкавица - Шумен  1:0, Кубрат - Спортист (ГТ) 0:3 сл., Ботев (НП) - Септември (Тервел) 1:4, Тополи 2010 - Черноломец (Попово) 1:4, Черноморец (Бч) - Интер (Дч) 6:1, Лудогорец III - Светкавица 2:1, Спартак почива.

Класиране:

  1. Спартак     70:9 59
  2. Черноморец   65:21       54
  3. Светкавица    61:23       49
  4. Септември           50:22         49
  5. Шумен       50:31          44
  6. Лудогорец 3   62:22       44
  7. Дунав         49:28          43
  8. Черноломец   54:32       41
  9. Устрем       45:43          38
  10. Доростол  25:43          32
  11. Спортист   30:69         23
  12. Ботев        23:58         21
  13. Тополи  20:64          13
  14. Интер         20:98          7

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Кубрат  9:70  8

XXVII кръг, 8 май (събота), 17 часа: Светкавица - Ботев, Спортист - Черноморец (Балчик), Шумен - Устрем, 9 май (неделя), 17 часа: Тополи - Дунав, Черноломец - Лудогорец III, Спартак - Кубрат 3:0 (служебно), Интер - Доростол-Светкавица, Септември  почива

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