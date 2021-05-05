Резултати и класиране в Трета лига - Североизточна група
Снимка: Pexels
Трета лига – Североизточна група, XXVI кръг: Дунав - Устрем (Дончево) 7:0, Доростол-Светкавица - Шумен 1:0, Кубрат - Спортист (ГТ) 0:3 сл., Ботев (НП) - Септември (Тервел) 1:4, Тополи 2010 - Черноломец (Попово) 1:4, Черноморец (Бч) - Интер (Дч) 6:1, Лудогорец III - Светкавица 2:1, Спартак почива.
Класиране:
- Спартак 70:9 59
- Черноморец 65:21 54
- Светкавица 61:23 49
- Септември 50:22 49
- Шумен 50:31 44
- Лудогорец 3 62:22 44
- Дунав 49:28 43
- Черноломец 54:32 41
- Устрем 45:43 38
- Доростол 25:43 32
- Спортист 30:69 23
- Ботев 23:58 21
- Тополи 20:64 13
- Интер 20:98 7
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Кубрат 9:70 8
XXVII кръг, 8 май (събота), 17 часа: Светкавица - Ботев, Спортист - Черноморец (Балчик), Шумен - Устрем, 9 май (неделя), 17 часа: Тополи - Дунав, Черноломец - Лудогорец III, Спартак - Кубрат 3:0 (служебно), Интер - Доростол-Светкавица, Септември почива
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