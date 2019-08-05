Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от IV кръг на efbet лига: Витоша – Арда 1:3, Черно море – Славия 0:0, Етър – Ботев (Пд) 2:2, Берое – Дунав 2:0, ЦСКА – Ботев (Вр) 1:0, Локомотив – Лудогорец 1:1, Царско село - Левски 0:2
Класиране:
1. Левски 9:2 10
2. Лудогорец 9:3 10
3. Черно море 7:3 8
4. Арда 6:2 8
5. Локомотив 9:7 7
6. ЦСКА 6:6 7
7. Берое 8:8 6
8. Ботев (Пд) 6:6 5
9. Етър 5:5 4
10. Славия 6:7 4
11. Ботев (Вр) 4:8 3
12. Дунав 5:10 3
13. Царско село 1:7 1
14. Витоша 3:10 0
V кръг: 9 август (петък), 18 часа: Ботев (Вр) – Черно море, 20,30 часа: Славия – Етър, 10 август (събота), 18 часа: Ботев (Пд) – Царско село, 20,30 часа: Левски – Берое, 11 август (неделя), 17,45 часа: Арда – Локомотив, 20,30 часа: Лудогорец – ЦСКА, 12 август (понеделник), 18 часа: Дунав - Витоша
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