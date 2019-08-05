реклама

Резултати и класиране в елита

05.08.2019 / 23:30 0

Снимка: Булфото

Резултати от IV кръг на efbet лига: Витоша – Арда 1:3, Черно море – Славия 0:0, Етър – Ботев (Пд) 2:2, Берое – Дунав 2:0, ЦСКА – Ботев (Вр) 1:0, Локомотив – Лудогорец 1:1, Царско село - Левски 0:2

Класиране:

1. Левски      9:2    10

2. Лудогорец         9:3    10

3. Черно море       7:3    8

4. Арда                    6:2    8

5. Локомотив         9:7    7

6. ЦСКА          6:6    7

7. Берое        8:8    6

8. Ботев (Пд)          6:6    5

9. Етър           5:5    4

10. Славия       6:7    4

11. Ботев (Вр) 4:8    3

12. Дунав         5:10  3

13. Царско село      1:7    1

14. Витоша      3:10  0

V кръг: 9 август (петък), 18 часа: Ботев (Вр) – Черно море, 20,30 часа: Славия – Етър, 10 август (събота), 18 часа: Ботев (Пд) – Царско село, 20,30 часа: Левски – Берое, 11 август (неделя), 17,45 часа: Арда – Локомотив, 20,30 часа: Лудогорец – ЦСКА, 12 август (понеделник), 18 часа: Дунав - Витоша

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама