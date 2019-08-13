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Резултати и класиране в елита

13.08.2019 / 07:31 0

Снимка: Булфото

Резултати от V кръг на efbet лига: Ботев (Вр) – Черно море 1:1, Славия – Етър 2:1, Ботев (Пд) – Царско село 0:2, Левски – Берое 1:3, Арда – Локомотив 2:5, Лудогорец – ЦСКА 0:0, Дунав - Витоша 2:0

Класиране:

1. Лудогорец         9:3    11

2. Локомотив         14:9  10

3. Левски      10:5  10

4. Черно море       8:4    9

5. Берое        11:9  9

6. Арда                    8:7    8

7. ЦСКА          6:6    8

8. Славия       8:8    7

9. Дунав        7:10  6

10. Ботев (Пд)          6:8    5

11. Етър           6:7    4

12. Ботев (Вр) 5:9    4

13. Царско село      3:7    4

14. Витоша      3:12  0

VI кръг: 16 август (петък), 18 часа: Славия – Ботев (Вр), 20,30 часа: Етър - Царско село, 17 август (събота), 18 часа: Берое – Ботев (Пд), 20,30 часа: Витоша – Левски, 18 август (неделя), 18 часа: ЦСКА – Арда, 20,30 часа: Черно море – Лудогорец, 19 август (понеделник), 20,30 часа: Локомотив – Дунав

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