Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от V кръг на efbet лига: Ботев (Вр) – Черно море 1:1, Славия – Етър 2:1, Ботев (Пд) – Царско село 0:2, Левски – Берое 1:3, Арда – Локомотив 2:5, Лудогорец – ЦСКА 0:0, Дунав - Витоша 2:0
Класиране:
1. Лудогорец 9:3 11
2. Локомотив 14:9 10
3. Левски 10:5 10
4. Черно море 8:4 9
5. Берое 11:9 9
6. Арда 8:7 8
7. ЦСКА 6:6 8
8. Славия 8:8 7
9. Дунав 7:10 6
10. Ботев (Пд) 6:8 5
11. Етър 6:7 4
12. Ботев (Вр) 5:9 4
13. Царско село 3:7 4
14. Витоша 3:12 0
VI кръг: 16 август (петък), 18 часа: Славия – Ботев (Вр), 20,30 часа: Етър - Царско село, 17 август (събота), 18 часа: Берое – Ботев (Пд), 20,30 часа: Витоша – Левски, 18 август (неделя), 18 часа: ЦСКА – Арда, 20,30 часа: Черно море – Лудогорец, 19 август (понеделник), 20,30 часа: Локомотив – Дунав
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