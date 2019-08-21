Резултати и класиране в елита
Резултати от VI кръг на efbet лига: Славия – Ботев (Вр) 2:2, Етър - Царско село 1:1, Берое – Ботев (Пд) 2:0, Витоша – Левски 0:4, ЦСКА – Арда 3:2, Черно море – Лудогорец 1:2, Локомотив – Дунав 3:1
Класиране:
1. Лудогорец 11:4 14
2. Локомотив 17:10 13
3. Левски 14:5 13
4. Берое 13:9 12
5. ЦСКА 9:8 11
6. Черно море 9:6 9
7. Славия 10:10 8
8. Арда 10:10 8
9. Дунав 8:13 6
10. Етър 7:8 5
11. Ботев (Вр) 7:11 5
12. Ботев (Пд) 6:10 5
13. Царско село 4:8 5
14. Витоша 3:16 0
VII кръг: 23 август (петък), 18 часа: Царско село – Берое, 20,30 часа: Арда – Черно море, 24 август (събота), 18 часа: Ботев (Пд) – Витоша, 20,30 часа: Левски – Локомотив, 25 август (неделя), 18 часа: Дунав – ЦСКА, 20,30 часа: Лудогорец – Славия, 26 август (понеделник), 20 часа: Ботев Вр - Етър
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