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Резултати и класиране в елита

21.08.2019 / 08:31 0

Резултати от VI кръг на efbet лига: Славия – Ботев (Вр) 2:2, Етър - Царско село 1:1, Берое – Ботев (Пд) 2:0, Витоша – Левски 0:4, ЦСКА – Арда 3:2, Черно море – Лудогорец 1:2, Локомотив – Дунав 3:1

Класиране:

1. Лудогорец         11:4  14

2. Локомотив         17:10          13

3. Левски      14:5  13

4. Берое        13:9  12

5. ЦСКА          9:8    11

6. Черно море       9:6    9

7. Славия       10:10          8

8. Арда                    10:10          8

9. Дунав        8:13  6

10. Етър           7:8    5

11. Ботев (Вр) 7:11  5

12. Ботев (Пд)          6:10  5

13. Царско село      4:8    5

14. Витоша      3:16  0

VII кръг: 23 август (петък), 18 часа: Царско село – Берое, 20,30 часа: Арда – Черно море, 24 август (събота), 18 часа: Ботев (Пд) – Витоша, 20,30 часа: Левски – Локомотив, 25 август (неделя), 18 часа: Дунав – ЦСКА, 20,30 часа: Лудогорец – Славия, 26 август (понеделник), 20 часа: Ботев Вр - Етър

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