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Резултати и класиране в елита

27.08.2019 / 17:05 0

Снимка: Булфото

Резултати от VII кръг на efbet лига: Царско село – Берое 2:1, Арда – Черно море 0:0, Ботев (Пд) – Витоша 2:1, Левски – Локомотив 1:0,  Дунав – ЦСКА 1:1, Лудогорец – Славия 0:0, Ботев (Вр) – Етър 2:1

Класиране:

1. Левски      15:6  16

2. Лудогорец         11:4  15

3. Локомотив         17:11          13

4. Берое        14:11          12

5. ЦСКА          10:9  12

6. Черно море       9:6    10

7. Славия       10:10          9

8. Арда                    10:10          9

9. Ботев (Вр) 9:12  8

10. Царско село      6:9    8

11. Ботев (Пд)          8:11  8

12. Дунав         9:14  7

13. Етър           8:10  5

14. Витоша      4:18  0

VIII кръг: 30 август (петък), 18 часа: Черно море – Дунав, 20 часа: Славия – Арда, 31 август (събота), 18 часа: Локомотив – Ботев (Пд), 20,30 часа: Етър – Берое, 1 септември (неделя), 15 часа: Витоша – Царско село, 17,45 часа: ЦСКА – Левски, 20,30 часа: Ботев (Вр) - Лудогорец

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