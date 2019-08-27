Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от VII кръг на efbet лига: Царско село – Берое 2:1, Арда – Черно море 0:0, Ботев (Пд) – Витоша 2:1, Левски – Локомотив 1:0, Дунав – ЦСКА 1:1, Лудогорец – Славия 0:0, Ботев (Вр) – Етър 2:1
Класиране:
1. Левски 15:6 16
2. Лудогорец 11:4 15
3. Локомотив 17:11 13
4. Берое 14:11 12
5. ЦСКА 10:9 12
6. Черно море 9:6 10
7. Славия 10:10 9
8. Арда 10:10 9
9. Ботев (Вр) 9:12 8
10. Царско село 6:9 8
11. Ботев (Пд) 8:11 8
12. Дунав 9:14 7
13. Етър 8:10 5
14. Витоша 4:18 0
VIII кръг: 30 август (петък), 18 часа: Черно море – Дунав, 20 часа: Славия – Арда, 31 август (събота), 18 часа: Локомотив – Ботев (Пд), 20,30 часа: Етър – Берое, 1 септември (неделя), 15 часа: Витоша – Царско село, 17,45 часа: ЦСКА – Левски, 20,30 часа: Ботев (Вр) - Лудогорец
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