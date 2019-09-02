Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от VIII кръг на efbet лига: Черно море – Дунав 1:1, Славия – Арда 2:3, Локомотив – Ботев (Пд) 1:1, Етър – Берое 2:1, Витоша – Царско село 3:2, ЦСКА – Левски 2:2, Ботев (Вр) - Лудогорец 0:1
Класиране:
1. Лудогорец 12:4 18
2. Левски 17:8 17
3. Локомотив 18:12 14
4. ЦСКА 12:11 13
5. Арда 13:12 12
6. Берое 15:13 12
7. Черно море 10:7 11
8. Славия 12:13 9
9. Ботев (Пд) 9:12 9
10. Етър 10:11 8
11. Ботев (Вр) 9:13 8
12. Царско село 8:12 8
13. Дунав 10:15 8
14. Витоша 7:20 3
IX кръг: 13 септември (петък), 17,30 часа: Царско село – Локомотив, 20 часа: Арда – Ботев (Вр), 14 септември (събота), 17,30 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА, 20 часа: Лудогорец – Етър, 15 септември (неделя), 17,45 часа: Дунав – Славия, 20,15 часа: Левски – Черно море, 16 септември (понеделник), 20 часа: Берое- Витоша
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