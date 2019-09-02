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Резултати и класиране в елита

02.09.2019 / 09:03 0

Снимка: Булфото

Резултати от VIII кръг на efbet лига: Черно море – Дунав 1:1, Славия – Арда 2:3, Локомотив – Ботев (Пд) 1:1, Етър – Берое 2:1, Витоша – Царско село 3:2, ЦСКА – Левски 2:2, Ботев (Вр) - Лудогорец 0:1

Класиране:

1. Лудогорец         12:4  18

2. Левски      17:8  17

3. Локомотив         18:12          14

4. ЦСКА          12:11          13

5. Арда                    13:12          12

6. Берое        15:13          12

7. Черно море       10:7  11

8. Славия       12:13          9

9. Ботев (Пд)          9:12  9

10. Етър           10:11          8

11. Ботев (Вр) 9:13  8

12. Царско село      8:12  8

13. Дунав         10:15          8

14. Витоша      7:20  3

IX кръг: 13 септември (петък), 17,30 часа: Царско село – Локомотив, 20 часа: Арда – Ботев (Вр), 14 септември (събота), 17,30 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА, 20 часа: Лудогорец – Етър, 15 септември (неделя), 17,45 часа: Дунав – Славия, 20,15 часа: Левски – Черно море, 16 септември (понеделник), 20 часа: Берое- Витоша

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