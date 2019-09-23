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Резултати и класиране в елита

23.09.2019 / 19:36 0

Снимка: Булфото

Резултати от X кръг на efbet лига: Черно море – Ботев (Пд) 2:0,  ЦСКА – Царско село 3:0, Ботев (Вр) – Дунав 0:0, Славия – Левски 0:2, Локомотив – Берое 3:0, Лудогорец – Арда 2:0, Етър - Витоша 1:0

Класиране:

1. Лудогорец         16:4  24

2. Левски      22:8  23

3. Локомотив         24:14          20

4. ЦСКА          16:11          19

5. Арда                    15:15          15

6. Берое        16:16          15

7. Черно море       12:10          14

8. Етър 11:13          11

9. Славия       12:15          10

10. Дунав         10:15          10

11. Ботев (Вр) 10:15          9

12. Ботев (Пд)          9:15  9

13. Царско село      10:18          8

14. Витоша      7:22  3

XI кръг: 27 септември (петък), 20 часа: Царско село – Черно море, 28 септември (събота), 20 часа: Левски – Ботев (Вр), 29 септември (неделя), 16 часа: Ботев (Пд) – Славия, 18,15 часа: Дунав – Лудогорец, 20,30 часа: Берое – ЦСКА, 30 септември (понеделник), 17,30 часа: Арда – Етър, 20 часа: Витоша - Локомотив

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