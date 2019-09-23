Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от X кръг на efbet лига: Черно море – Ботев (Пд) 2:0, ЦСКА – Царско село 3:0, Ботев (Вр) – Дунав 0:0, Славия – Левски 0:2, Локомотив – Берое 3:0, Лудогорец – Арда 2:0, Етър - Витоша 1:0
Класиране:
1. Лудогорец 16:4 24
2. Левски 22:8 23
3. Локомотив 24:14 20
4. ЦСКА 16:11 19
5. Арда 15:15 15
6. Берое 16:16 15
7. Черно море 12:10 14
8. Етър 11:13 11
9. Славия 12:15 10
10. Дунав 10:15 10
11. Ботев (Вр) 10:15 9
12. Ботев (Пд) 9:15 9
13. Царско село 10:18 8
14. Витоша 7:22 3
XI кръг: 27 септември (петък), 20 часа: Царско село – Черно море, 28 септември (събота), 20 часа: Левски – Ботев (Вр), 29 септември (неделя), 16 часа: Ботев (Пд) – Славия, 18,15 часа: Дунав – Лудогорец, 20,30 часа: Берое – ЦСКА, 30 септември (понеделник), 17,30 часа: Арда – Етър, 20 часа: Витоша - Локомотив
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