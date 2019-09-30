Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XI кръг на efbet лига: Царско село – Черно море 1:1, Левски – Ботев (Вр) 3:1, Ботев (Пд) – Славия 0:1, Дунав – Лудогорец 0:1, Берое – ЦСКА 2:1, Арда – Етър 2:1, Витоша – Локомотив 2:3
Класиране:
1. Лудогорец 17:4 27
2 .Левски 25:9 26
3. Локомотив 27:16 23
4. ЦСКА 17:13 19
5. Арда 17:16 18
6. Берое 18:17 18
7. Черно море 13:11 15
8. Славия 13:15 13
9. Етър 12:15 11
10. Дунав 10:16 10
11. Ботев (Вр) 11:18 9
12. Ботев (Пд) 9:16 9
13. Царско село 11:19 9
14. Витоша 9:25 3
XII кръг: 4 октомври (петък), 17,30 часа: Славия – Царско село, 20 часа: Черно море – Берое, 5 октомври (събота), 15 часа: Ботев (Вр) – Ботев (Пд), 17,30 часа: Етър – Локомотив, 20 часа: ЦСКА – Витоша, 6 октомври (неделя), 17,30 часа: Арда – Дунав, 20,15 часа: Лудогорец - Левски
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