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Резултати и класиране в елита

30.09.2019 / 21:58 0

Снимка: Булфото

Резултати от XI кръг на efbet лига: Царско село – Черно море 1:1,  Левски – Ботев (Вр) 3:1, Ботев (Пд) – Славия 0:1, Дунав – Лудогорец 0:1, Берое – ЦСКА 2:1, Арда – Етър 2:1, Витоша – Локомотив 2:3

Класиране:

1. Лудогорец         17:4  27

2 .Левски      25:9  26

3. Локомотив         27:16          23

4. ЦСКА          17:13          19

5. Арда                    17:16          18

6. Берое        18:17          18

7. Черно море       13:11          15

8. Славия       13:15          13

9. Етър 12:15          11

10. Дунав         10:16          10

11. Ботев (Вр) 11:18          9

12. Ботев (Пд)          9:16  9

13. Царско село      11:19          9

14. Витоша      9:25  3

XII кръг: 4 октомври (петък), 17,30 часа: Славия – Царско село, 20 часа: Черно море – Берое, 5 октомври (събота), 15 часа: Ботев (Вр) – Ботев (Пд), 17,30 часа: Етър – Локомотив, 20 часа: ЦСКА – Витоша, 6 октомври (неделя), 17,30 часа: Арда – Дунав, 20,15 часа: Лудогорец - Левски

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