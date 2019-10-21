Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XIII кръг на efbet лига: Витоша – Черно море 0:2, Дунав – Етър 0:2, Ботев (Пд) – Лудогорец 0:1, Левски – Арда 2:1, Локомотив - ЦСКА 1:0, Царско село – Ботев (Вр) 3:0, Берое – Славия 1:2
Класиране:
1. Лудогорец 20:4 33
2. Левски 27:11 29
3. Локомотив 33:16 29
4. ЦСКА 21:14 22
5. Черно море 17:11 21
6. Славия 16:16 19
7. Арда 18:20 18
8. Берое 19:21 18
9. Етър 14:20 14
10. Дунав 12:18 13
11. Царско село 14:20 12
12. Ботев (Вр) 14:21 12
13. Ботев (Пд) 9:20 9
14. Витоша 9:31 3
XIV кръг: 29 октомври (вторник), 13,30 часа: Берое - Ботев (Вр), 16 часа: Локомотив - Черно море, 18,30 часа: Царско село – Лудогорец, 30 октомври (сряда), 16 часа: Ботев (Пд) – Арда, 18,30 часа: Етър – ЦСКА, 31 октомври (четвъртък), 16 часа: Витоша – Славия, 18,30 часа: Левски - Дунав
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html