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Резултати и класиране в елита

21.10.2019 / 21:56 0

Снимка: Булфото

Резултати от XIII кръг на efbet лига: Витоша – Черно море 0:2, Дунав – Етър 0:2, Ботев (Пд) – Лудогорец 0:1, Левски – Арда 2:1, Локомотив - ЦСКА 1:0, Царско село – Ботев (Вр) 3:0, Берое – Славия 1:2

Класиране:

1. Лудогорец         20:4  33

2. Левски      27:11          29

3. Локомотив         33:16          29

4. ЦСКА          21:14          22

5. Черно море       17:11          21

6. Славия       16:16          19

7. Арда                    18:20          18

8. Берое        19:21          18

9. Етър 14:20          14

10. Дунав         12:18          13

11. Царско село      14:20          12

12. Ботев (Вр) 14:21          12

13. Ботев (Пд)          9:20  9

14. Витоша      9:31  3

 

XIV кръг: 29 октомври (вторник), 13,30 часа: Берое - Ботев (Вр), 16 часа: Локомотив - Черно море, 18,30 часа: Царско село – Лудогорец, 30 октомври (сряда), 16 часа: Ботев (Пд) – Арда, 18,30 часа: Етър – ЦСКА, 31 октомври (четвъртък), 16 часа: Витоша – Славия, 18,30 часа: Левски - Дунав

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