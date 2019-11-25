Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XVII кръг на efbet лига: Арда – Витоша 2:0, Славия – Черно море 0:1, Ботев (Вр) – ЦСКА 0:3, Лудогорец – Локомотив 2:1, Дунав – Берое 0:3, Левски – Царско село 2:0, Ботев (Пд) – Етър 2:0
Класиране:
1. Лудогорец 28:6 45
2. Левски 34:12 38
3. Локомотив 38:19 36
4. ЦСКА 31:14 34
5. Арда 22:23 25
6. Черно море 18:15 24
7. Берое 27:25 24
8. Славия 18:19 23
9. Ботев (Пд) 15:22 19
10. Етър 15:29 17
11. Дунав 15:26 16
12. Царско село 17:26 15
13. Ботев (Вр) 15:31 13
14. Витоша 10:36 4
XVIII кръг: 29 ноември (петък), 16,30 часа: Етър – Славия, 30 ноември (събота), 12,30 часа: Черно море – Ботев (Вр), 15 часа: Царско село – Ботев (Пд), 17,30 часа: Берое – Левски, 1 декември (неделя), 12 часа: Локомотив – Арда, 14,30 часа: Витоша – Дунав, 18 часа: Лудогорец - ЦСКА
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