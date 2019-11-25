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Резултати и класиране в елита

25.11.2019 / 19:22 0

Снимка: Булфото

Резултати от XVII кръг на efbet лига: Арда – Витоша 2:0, Славия – Черно море 0:1, Ботев (Вр) – ЦСКА 0:3, Лудогорец – Локомотив 2:1, Дунав – Берое 0:3, Левски – Царско село 2:0, Ботев (Пд) – Етър 2:0

Класиране:

1. Лудогорец         28:6  45

2. Левски      34:12          38

3. Локомотив         38:19          36

4. ЦСКА          31:14          34

5. Арда                    22:23          25

6. Черно море       18:15          24

7. Берое        27:25          24

8. Славия       18:19          23

9. Ботев (Пд)          15:22          19

10. Етър 15:29          17

11. Дунав         15:26          16

12. Царско село      17:26          15

13. Ботев (Вр) 15:31          13

14. Витоша      10:36          4

 

XVIII кръг: 29 ноември (петък), 16,30 часа: Етър – Славия, 30 ноември (събота), 12,30 часа: Черно море – Ботев (Вр), 15 часа: Царско село – Ботев (Пд), 17,30 часа: Берое – Левски, 1 декември (неделя), 12 часа: Локомотив – Арда, 14,30 часа: Витоша – Дунав, 18 часа: Лудогорец - ЦСКА

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