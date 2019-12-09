Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XIX кръг на efbet лига: Царско село – Етър 2:2, Ботев (Пд) – Берое 2:1, Лудогорец – Черно море 1:1, Ботев (Вр) – Славия 0:2, Арда – ЦСКА 0:0, Левски – Витоша 2:0, Дунав – Локомотив 0:3
Класиране:
1. Лудогорец 29:7 47
2. Левски 37:13 42
3. Локомотив 41:19 40
4. ЦСКА 31:14 36
5. Славия 22:19 29
6. Черно море 23:17 28
7. Арда 22:23 27
8. Ботев (Пд) 20:23 25
9. Берое 29:28 25
10. Етър 17:33 18
11. Дунав 16:30 17
12. Царско село 19:31 16
13. Ботев (Вр) 16:37 13
14. Витоша 11:39 5
XX кръг: 13 декември (петък), 17 часа: Етър – Ботев (Вр), 14 декември (събота), 12 часа: Берое – Царско село, 14,15 часа: Черно море – Арда, 16,30 часа: ЦСКА – Дунав, 15 декември (неделя), 12 часа: Витоша – Ботев (Пд), 14,15 часа: Локомотив – Левски, 16,30 часа: Славия - Лудогорец
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