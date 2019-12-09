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Резултати и класиране в елита

09.12.2019 / 21:04 0

Снимка: Булфото

Резултати от XIX кръг на efbet лига: Царско село – Етър 2:2, Ботев (Пд) – Берое 2:1, Лудогорец – Черно море 1:1, Ботев (Вр) – Славия 0:2, Арда – ЦСКА 0:0, Левски – Витоша 2:0, Дунав – Локомотив 0:3

Класиране:

1. Лудогорец         29:7  47

2. Левски      37:13          42

3. Локомотив         41:19          40

4. ЦСКА          31:14          36

5. Славия       22:19          29

6. Черно море       23:17          28

7. Арда                    22:23          27

8. Ботев (Пд)          20:23          25

9. Берое        29:28          25

10. Етър 17:33          18

11. Дунав         16:30          17

12. Царско село      19:31          16

13. Ботев (Вр) 16:37          13

14. Витоша      11:39          5

 

XX кръг: 13 декември (петък), 17 часа: Етър – Ботев (Вр), 14 декември (събота), 12 часа: Берое – Царско село, 14,15 часа: Черно море – Арда,  16,30 часа: ЦСКА – Дунав, 15 декември (неделя), 12 часа: Витоша – Ботев (Пд), 14,15 часа: Локомотив – Левски, 16,30 часа: Славия - Лудогорец

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